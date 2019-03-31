Путин: Россия стремится к сотрудничеству с арабским миром

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам саммита Лиги арабских государств заявил о стремлении и дальше развивать партнерские отношения с государствами Ближнего Востока и Северной Африки на всех направлениях, передает РИА Новости со ссылкой на текст приветственной телеграммы, размещенной на сайте Кремля.

"Уважаемые главы государств и правительств стран-членов Лиги арабских государств! Искренне рад приветствовать вас по случаю открытия очередного саммита ЛАГ", - сказано в телеграмме.

Российский лидер обратил вниманиена то, что напряженная обстановка во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки повышает значимость Лиги арабских государств как механизма многостороннего диалога и взаимодействия.

© Sputnik / Иссам Аль-Римави Лига арабских государств призвала к международному признанию Палестины

В телеграмме также отмечается, что наблюдаемые в регионе кризисные ситуации могут и должны решаться политико-дипломатическими методами.

"Это в полной мере относится к Сирии, где во многом благодаря российским усилиям удалось нанести сокрушительный удар по силам террора, запустить политический процесс, приступить к решению актуальных гуманитарных проблем", - привел пример Путин.

Кроме того, глава России выразил уверенность в том, что для стабилизации обстановки в регионе необходимо в первую очередь урегулировать застарелый арабо-израильский конфликт, итогом которого должно стать "справедливое решение палестинской проблемы". Путин также подтвердил ранее выдвинутые Россией инициативы по Ближнему Востоку, которые направлены на формирование широкой антитеррористической коалиции под эгидой ООН и разработку коллективных мер безопасности и доверия в регионе Персидского залива.

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"Россия готова развивать сотрудничество с государствами Ближнего Востока и Северной Африки на всех направлениях. Уверен, что укреплению нашего взаимодействия послужит созываемая в апреле в Москве очередная министерская сессия Российско-Арабского форума сотрудничества", - подчеркнул Путин.

Лига арабских государств (ЛАГ) — международная организация, объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им не арабских, в которых арабский язык является одним из официальных.