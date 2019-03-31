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Жители Луганска, 29 марта 2019

Выборы президента Украины не проходят на территории Донецка и Луганска

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Выборы президента Украины (25)
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На пост главы украинского государства претендуют 39 кандидатов, что стало рекордом для страны.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник заявил, что выборы президента Украины не проходят на неподконтрольной Киеву территории самопровозглашенной Луганской народной республики, передает РИА Новости.

"На территориях Луганской и Донецкой народных республик выборы президента Украины не проводятся, и проведение не планировалось", — сказал Мирошник.

Мирошник отметил, что на территории республик нет ни избирательных комиссий, ни участков. "И никакого ажиотажа среди населения республик не наблюдается", — подчеркнул Мирошник.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время съемок шой Слуга народа в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Выборы на Украине

Утром в воскресенье на Украине стартовали выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.

В выборах участвует рекордное число кандидатов — 39. По последним данным, в гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский: за неделю до выборов его рейтинг превышал 30%. Петра Порошенко готовы поддержать около 17% украинцев, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Как считают социологи, будущий глава государства определится во втором туре. Срок его полномочий составит пять лет.

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ЦИК обязан объявить итоги голосования до 10 апреля. Предварительные результаты могут быть известны уже утром 1-го числа. Если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, 21 апреля пройдет второй тур.

Темы:
Выборы президента Украины (25)

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Теги:
ЛНР, ДНР, выборы, Украина


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