Лавров рассказал о цели прибытия российских военных в Венесуэлу

Ранее дипломатический источник в Каракасе сообщил, что два российских самолета прибыли в международный аэропорт Майкетия под Каракасом с группой военнослужащих России.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные специалисты прибыли в Венесуэлу на законных основаниях, с целью обслуживания поставленной в латиноамериканскую страну военной техники, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия-1".

"Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы", - заявил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал у России уйти из Венесуэлы, подчеркнув, что Вашингтон рассмотрит все возможные варианты реагирования для того, чтобы вынудить Россию сделать это.

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Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что ранее министерство иностранных дел уже реагировало на телефонный звонок, который ему сделал госсекретарь США Майк Помпео "с примерно таким же, более вежливым призывом".

По информации венесуэльских СМИ, всего в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза. По прилету их встретили глава управления международного сотрудничества и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, начальник полицейского спецназа страны Эдгар Колина Рейес, а также сотрудники российского посольства в Каракасе.

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Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.