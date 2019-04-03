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Новый президент Казахстана поддержал введение латинского алфавита

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Переход казахского языка на латинскую графику будет вестись поэтапно, по определенному графику, заверил новый глава Казахстана.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу станет важным этапом "духовной модернизации", сообщает Sputnik Казахстан.

© Sputnik / Ольга Головко
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"Выбор алфавита — это не только выбор шаблона написания. Сегодня Казахстан не отстает от велений времени: соседние страны также выбрали латинскую графику, 90 процентов информации в мире публикуется на латинице. Как известно, кто владеет информацией, у того развивается наука и технология. Переход казахского языка на латиницу — один из ключевых этапов духовной модернизации", — сказал новый лидер Казахстана.

Он также подчеркнул, что ряд общественных организаций и компаний уже перевели делопроизводство на латинскую графику. По плану Токаева, переход казахского языка на латиницу будет проходить в несколько этапов.

"Переход казахского языка на латинскую графику будет осуществляться поэтапно. Существует четко определенный график по переходу казахского языка на латинскую графику. И мы не будем отступать от него. Но также будет учитываться общественное мнение, преимущества и упущения при применении алфавита", - заверил Токаев.

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Бывший президент республики Нурсултан Назарбаев 19 февраля прошлого года утвердил новый вариант казахского алфавита на латинской графике. В нем 32 буквы и нет апострофов. Перевод государственного языка на латиницу планируют завершить к 2025 году.

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Теги:
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