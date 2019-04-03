Составлен рейтинг лучших авиакомпаний мира

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Рейтинг лучших авиакомпаний мира за нынешний год, составленный на основе оценок пользователей, возглавила сингапурская Singapore Airlines, передает РИА Новости со ссылкой на TripAdvisor.

Катарская Qatar Airways и тайваньская EVA Air оказались на втором и третьем месте соответственно. В пятерку лучших также попали Emirates, штаб квартира которой находится в ОАЭ, и японская Japan Airlines.

Кроме того, в топ-10 оказались американская Southwest Airlines, бразильская Azul, новозеландская Air New Zealand, британский лоукостер Jet2.com и японская компания All Nippon Airways (ANA).

Налегке: "Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажные тарифы>>

Пассажиры выделили Emirates за лучший салон первого класса, Qatar Airways — за лучший салон бизнес класса, а Air New Zealand и Singapore Airlines — за лучшие премиум-эконом и эконом классы соответственно.