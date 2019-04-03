Принц Гарри и Меган Маркл завели совместный аккаунт в Instagram

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, герцогиня Суссекская, зарегистрировали общий аккаунт в социальной сети Instagram, пишет RT.
"Добро пожаловать в наш официальный Instagram", — сказано в первой публикации принца Гарри и Меган.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В сообщении также говорится, что герцоги Суссекские планируют делиться с подписчиками новостями.
"Мы с нетерпением ждём возможности поделиться с вами той работой, которая нами движет, тем, что мы поддерживаем, важными объявлениями", — говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, королева Великобритании Елизавета II выложила фотографию письма, которое было адресовано ее прапрадеду принцу Альберту.
Посмотреть эту публикацию в Instagram