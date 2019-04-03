Принц Гарри и Меган Маркл завели совместный аккаунт в Instagram

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II разместила первую публикацию в социальной сети Instagram.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, герцогиня Суссекская, зарегистрировали общий аккаунт в социальной сети Instagram, пишет RT.

"Добро пожаловать в наш официальный Instagram", — сказано в первой публикации принца Гарри и Меган.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 2 Апр 2019 в 7:16 PDT

В сообщении также говорится, что герцоги Суссекские планируют делиться с подписчиками новостями.

"Мы с нетерпением ждём возможности поделиться с вами той работой, которая нами движет, тем, что мы поддерживаем, важными объявлениями", — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, королева Великобритании Елизавета II выложила фотографию письма, которое было адресовано ее прапрадеду принцу Альберту.