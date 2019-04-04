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Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе

США ставят Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
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Накануне Дональд Трамп пообещал Реджепу Тайипу Эрдогану сделать все возможное, чтобы "решить вопрос с F-35 и C-400".

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщает РИА Новости.

"Дональд Трамп дал ясно понять, что мы не будем бездействовать, пока наши союзники по НАТО закупают оружие у наших противников", - написал Пенс в твиттере.

Пенс также призвал Анкару сделать выбор, "хочет ли она оставаться важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или же рисковать этим партнерством, принимая такие безрассудные решения".

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Ранее госсекретарь Майк Помпео в разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил озабоченность планируемой закупкой Турцией комплексов С-400.

Кроме того, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Вашингтон намерен убедить турецких партнеров приобрести американскую систему обороны Patriot вместо С-400.

Турецкие власти многократно подчеркивали, что не откажутся от планов купить российские комплексы. Анкара получит первую партию систем ПВО уже в этом году. Эрдоган подчеркивал, что не скрывает условия эксплуатации С-400 от партнеров по НАТО. Глава государства отмечал, что турецкая сторона покупает "Триумфы" для повышения безопасности.

Глава МИД Турции исключил перепродажу российских комплексов С-400>>

Однако американские политики утверждают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение. В частности, на этой неделе США прекратили поставлять Турции материалы для истребителей F-35 из-за сделки Москвы и Анкары.

© Sputnik
Ракетная система С-400 "Триумф"

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Теги:
С-400 «Триумф»


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