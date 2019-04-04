США ставят Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Накануне Дональд Трамп пообещал Реджепу Тайипу Эрдогану сделать все возможное, чтобы "решить вопрос с F-35 и C-400".

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщает РИА Новости.

"Дональд Трамп дал ясно понять, что мы не будем бездействовать, пока наши союзники по НАТО закупают оружие у наших противников", - написал Пенс в твиттере.

.@POTUS has made it clear that we will not stand idly by while @NATO allies purchase weapons from our adversaries that threaten the cohesion of our alliance. — Vice President Mike Pence (@VP) 3 апреля 2019 г.

Пенс также призвал Анкару сделать выбор, "хочет ли она оставаться важным партнером в самом успешном военном альянсе в истории или же рисковать этим партнерством, принимая такие безрассудные решения".

Ранее госсекретарь Майк Помпео в разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил озабоченность планируемой закупкой Турцией комплексов С-400.

Кроме того, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Вашингтон намерен убедить турецких партнеров приобрести американскую систему обороны Patriot вместо С-400.

Турецкие власти многократно подчеркивали, что не откажутся от планов купить российские комплексы. Анкара получит первую партию систем ПВО уже в этом году. Эрдоган подчеркивал, что не скрывает условия эксплуатации С-400 от партнеров по НАТО. Глава государства отмечал, что турецкая сторона покупает "Триумфы" для повышения безопасности.

Глава МИД Турции исключил перепродажу российских комплексов С-400>>

Однако американские политики утверждают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение. В частности, на этой неделе США прекратили поставлять Турции материалы для истребителей F-35 из-за сделки Москвы и Анкары.