Не всплывая на поверхность: на подлодке Черноморского флота провели хирургическую операцию

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Впервые в современной истории Черноморского флота России моряку-подводнику удалили аппендикс прямо на борту подлодки, не всплывая на поверхность, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.
"На борту подводной лодки "Краснодар", находящейся на переходе морем после выполнения задач боевой подготовки, была проведена неотложная медицинская операция по удалению аппендицита у одного из членов экипажа. Подводная лодка при этом находилась в подводном положении", - сказано в сообщении.
Операцию провел начальник медицинской службы подлодки врач-хирург лейтенант Дмитрий Южанин. Для этого в кают-компании площадью около пяти квадратных метров развернули операционную. Операция продлилась четыре часа.
"В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые", - отмечают в пресс-службе Черноморского флота.
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Сейчас больной в удовлетворительном состоянии, по приходу "Краснодара" в пункт базирования его доставят в медицинское учреждение для прохождения дальнейшего лечения.