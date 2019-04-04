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Демонстрация в Дэйр-эз-Зоре против решения Вашингтона по Голланским высотам

Глава МИД Сирии: не исключаем военного решения вопроса Голаннских высот

© Фото : SANA
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Ранее пресс-служба МИД Сирии заявила, что сирийцы имеют право вернуть Голаны любым из доступных способов, эта территория остается "арабской и сирийской".

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Министр иностранных дел САР Валид Муаллем заявил, что Сирия рассматривает военный вариант решения проблемы оккупированных Голанских высот, однако сейчас приоритетной является борьба с терроризмом, передает РИА Новости.

"Когда мы говорили обо всех способах, то имели в виду в том числе и военный. Мы не будем исключать военный вариант", - сказал Муаллем.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. 25 марта 2019
© REUTERS / Carlos Barria
США приняли по Голанам "решение страны-изгоя"

Муаллем также подчеркнул, что достигнутое в 1974 году соглашение о разделении сил соблюдается, но Израиль его регулярно нарушает.

"Мы сражаемся с террористами, так как доказано, что они сотрудничают с Израилем и США. Сегодня нашим приоритетом является борьба за освобождение сирийской территории от этого терроризма", - резюмировал Муаллем.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

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В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.

Теги:
Сирия


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