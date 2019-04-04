Всемирная организация здравоохранения: продолжительность жизни в мире выросла до 72 лет

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Всемирная организациая здравоохранения рассказала, что средняя продолжительность жизни в мире с начала века выросла до 72 лет, при этом женщины живут дольше мужчин, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад "Мировая статистика здравоохранения".

Согласно данным ВОЗ, за период с 2000 по 2016 год средняя продолжительность жизни выросла на 5,5 лет - с 66,5 до 72 лет.

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Продолжительность жизни, по данным ВОЗ, напрямую зависит от материального достатка человека и уровня жизни в стране. В государствах с низким уровнем жизни люди живут в среднем на 18 лет меньше, чем в странах с высоким уровнем достатка.

Столкнувшись с одними и теми же проблемами со здоровьем, мужчины будут реже обращаться к врачу, чем женщины, отметили в ВОЗ. В частности, в странах с эпидемией ВИЧ лечиться от заболевания и проходить все необходимые тесты скорее будут женщины. Аналогичная ситуация складывается и для больных туберкулезом.

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Однако у мужчин больше шансов умереть от незаразных заболеваний. Также в 2016 году количество суицидов среди мужчин было на 75% выше, чем среди женщин.