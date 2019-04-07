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Заседание правительства РФ

Медведев о реализации нацпроектов: выделена колоссальная сумма

© Sputnik / Александр Астафьев
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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, подписав соответствующий документ.

СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что сумма в 25,7 триллионов рублей, наравленная на реализацию национальных проектов, финансово гарантирует их выполнение, передает РИА Новости.

"Действительно, мы выделяем колоссальную сумму – около 25,7 трлн рублей. Это и федеральные средства, и деньги регионов, и внебюджетные источники. В целом ресурсов хватает. По крайней мере так это видится из 2019 года. То есть на сегодня задачи и результаты, которые включены в утвержденные паспорта национальных проектов, финансово обеспечены", - сказал Медведев.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Премьер также заострил внимание на преимуществах проектного метода реализации нацпроектов: он позволяет гибко и оперативно реагировать на изменение текущей ситуации и при необходимости вносить коррективы.

"При формировании федерального бюджета мы финансируем нацпроекты в приоритетном порядке. А дополнительные доходы, которые образуются в ходе его исполнения, также можем направлять на реализацию нацпроектов. Я уже не говорю о том, что мы вправе перераспределять средства между нацпроектами", - подчеркнул премьер.

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При необходимости на эти цели могут быть направлены и дополнительные доходы бюджета, резюмировал глава правительства России.

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Теги:
Дмитрий Медведев


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