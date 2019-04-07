Москва озабочена "сделкой века" США по конфликту Израиля и Палестины, заявил Лавров

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва озабочена поступающей информацией о характере американской "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщает РИА Новости.
"Мы много говорили о перспективах ближневосточного урегулирования. Нас тревожит то, что происходит в регионе, то, что происходит на палестинских территориях. И у нас нет каких-либо сомнений в необходимости придерживаться в полной мере той международно-правовой базы, которая была сформирована международным сообществом в виде резолюции Совбеза ООН и арабской мирной инициативы", - сказал Лавров.
По мнению министра, Москва видит решение прпоблемы исключительно "на двухгосударственной основе, поскольку иные односторонние действия не доведут до добра".
"У нас, конечно же, вызывает большую тревогу нелегитимный дестабилизирующий характер решений Соединенных Штатов по Иерусалиму, по Голанским высотам, равно как и контрпродуктивность попыток американских коллег келейно изобретать некую "сделку века", о которой только и говорят, но которую никто так и не видел", - отметил Лавров.
"Но просачивающиеся оценки о том, что это за сделка, вызывают самую глубокую озабоченность", - заявил Сергей Лавров.
Кроме того, Сергей Лавров заявил по итогам своих переговоров с иорданским коллегой, что Россия и Иордания рассчитывают на скорое начало работы конституционного комитета Сирии
"Мы подчеркнули безальтернативность политического урегулирования в Сирии на основе резолюции Совбеза ООН 2254 и решений Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в январе 2018 года в Сочи. На основе этих решений сейчас завершается работа по формированию конституционного комитета. Надеюсь, что в ближайшее время наши коллеги из ООН смогут начать выполнять призыв содействовать работе конституционного комитета, который должен начать работать в Женеве", - заявил Лавров.
Решение о создании конституционного комитета Сирии было принято по итогам Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в конце января 2018 года в Сочи.
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Тогда Россия как один из гарантов перемирия в Сирии (наряду с Ираном и Турцией) собрала на одной площадке более 1,5 тысячи сирийцев, которые представляют различные политические и этноконфессиональные группы страны.