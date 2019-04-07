Москва озабочена "сделкой века" США по конфликту Израиля и Палестины, заявил Лавров

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва озабочена поступающей информацией о характере американской "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщает РИА Новости.

"Мы много говорили о перспективах ближневосточного урегулирования. Нас тревожит то, что происходит в регионе, то, что происходит на палестинских территориях. И у нас нет каких-либо сомнений в необходимости придерживаться в полной мере той международно-правовой базы, которая была сформирована международным сообществом в виде резолюции Совбеза ООН и арабской мирной инициативы", - сказал Лавров.

По мнению министра, Москва видит решение прпоблемы исключительно "на двухгосударственной основе, поскольку иные односторонние действия не доведут до добра".

© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA Лавров о конфликте в Ливии: стороны должны договориться сами

"У нас, конечно же, вызывает большую тревогу нелегитимный дестабилизирующий характер решений Соединенных Штатов по Иерусалиму, по Голанским высотам, равно как и контрпродуктивность попыток американских коллег келейно изобретать некую "сделку века", о которой только и говорят, но которую никто так и не видел", - отметил Лавров.

"Но просачивающиеся оценки о том, что это за сделка, вызывают самую глубокую озабоченность", - заявил Сергей Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров заявил по итогам своих переговоров с иорданским коллегой, что Россия и Иордания рассчитывают на скорое начало работы конституционного комитета Сирии

"Мы подчеркнули безальтернативность политического урегулирования в Сирии на основе резолюции Совбеза ООН 2254 и решений Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в январе 2018 года в Сочи. На основе этих решений сейчас завершается работа по формированию конституционного комитета. Надеюсь, что в ближайшее время наши коллеги из ООН смогут начать выполнять призыв содействовать работе конституционного комитета, который должен начать работать в Женеве", - заявил Лавров.

Решение о создании конституционного комитета Сирии было принято по итогам Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в конце января 2018 года в Сочи.

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Тогда Россия как один из гарантов перемирия в Сирии (наряду с Ираном и Турцией) собрала на одной площадке более 1,5 тысячи сирийцев, которые представляют различные политические и этноконфессиональные группы страны.