США временно выводят контингент из Ливии

Командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" в пятницу 5 апреля.

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Африканское командование вооруженных сил США (АФРИКОМ) временно передислоцирует расположенный в Ливии контингент из соображений безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованном в официальном Twitter командования.

"Контингент вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии в ответ на (ухудшение - ред) условий безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств", - говорится в заявлении.

"Ситуация в плане безопасности на местах в Ливии становится все более сложной и непредсказуемой", - объяснил решение командующий Томас Уалдхаузер.

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Командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар в четверг приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Источник в вооруженных силах Ливии проинформировал о том, что армия Хафтара без боев взяла ряд районов на юго-западе Триполи, а также международный аэропорт Триполи.

В свою очередь глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж приказал применить силу в случае необходимости после сообщений, что Ливийская национальная армия установила контроль над городами к югу и западу от Триполи.

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Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари рассказал в пятницу, что армия Хафтара продвигается к Триполи одновременно по нескольким направлениям, однако в саму столицу войска Хафтара еще не вошли.