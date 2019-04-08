Ученые из России определили молекулу, подходящую для лечения рака мозга

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Российские ученые определили пространственную структуру аптамера (небольшого фрагмента молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК), умеющего распознавать опухолевые клетки мозга и доставлять именно к ним медицинские препараты, сообщает РИА Новости. © Фото: Fotolia/taa22 Дежавю и ухудшение зрения: больные рассказали о первых симптомах рака мозга

Аптамеры — это небольшие (обычно от 20 до 100 нуклеотидов - "букв" ДНК) одноцепочечные молекулы со структурой, подобной нуклеиновым кислотам, и которые уникальным образом связываются с молекулами-мишенями. Аптамеры представляют собой нуклеотидные аналоги антител – молекул, вырабатываемых иммунной системой, однако "добыть" их значительно проще и дешевле. Благодаря указанным характеристикам аптамеры востребованны в адресной доставке лекарств, которые будут попадать точно в цель, не нанося вред другим органам. Тем не менее, для создания работающего медицинского препарата необходимо знать его пространственную структуру, механизм действия и мишень.

В ходе исследования специалисты изучили ДНК-аптамеры, способное связываться с клетками глиобластомы — агрессивной злокачественной опухоли головного мозга. Используя малоугловое рентгеновское рассеяние (МУРР) удалось создать трехмерную карту распределения электронной плотности молекулы. На основе этой карты ученые смогли произвести молекулярное моделирование пространственной структуры аптамера.

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"Метод малоуглового рентгеновского рассеяния на установке синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов" позволил определить пространственную структуру ДНК-аптамера и выяснить, как молекула выглядит. Если соблюдать условие монодисперсности, то с помощью этого метода можно выяснить атомарную структуру и других относительно небольших молекул для использования в адресной доставке лекарств", — отметил один из авторов исследования Георгий Петерс.

В результате ученым удалось выделить структуру аптамера, пригодного для использования в нейрохирургии, а именно, для эффективной визуализации злокачественных клеток глиобластомы во время операции. В будущем специалисты смогут создавать подобные ДНК-аптамеры и для других типов раковых клеток. В целом, полученные результаты позволят создавать эффективные медицинские препараты для адресной доставки лекарств.