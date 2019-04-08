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Ударные группы Черноморского флота России контролируют морские учения НАТО

© Foto / страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter
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В юго-западной части Черного моря начались совместные учения ОВМС НАТО Sea shield-2019 в понедельник 8 апреля.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Черноморский флот России начал дежурство в Черном море, где проходят учения НАТО, из-за вероятных нештатных ситуаций, передает РИА Новости со ссылкой сообщение Национального центра управления обороной России.

© Sputnik / Игорь Зарембо
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"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО. В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сказано в сообщении.

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В учениях НАТО Sea shield-2019 задействованы корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции во взаимодействии с представителями вооруженных сил Грузии и Украины.

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Теги:
Черноморский флот, НАТО


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