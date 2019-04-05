Усиление НАТО в Черном море: союзники не желают идти ко дну "в пакете"

Александр Хроленко, военный обозреватель

В Вашингтоне в пятницу завершился саммит глав МИД стран Североатлантического альянса, на котором обсуждалась "агрессия России" в Черном море, а также "увеличение присутствия кораблей НАТО, расширение наблюдения".

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Результаты для США оказались просто оскорбительными: большие и малые союзники, все как один не пожелали "дергать смерть за усы" в Керченском проливе. Вопреки американскому давлению и шантажу, Германия не отказалась от выгодных для нее поставок сибирского газа, а Турция еще раз подтвердила стратегическое решение создать непреодолимую ПВО с помощью российских ЗРС С-400 (первая партия оценивается в 2,5 миллиарда долларов).

Получается, что весь пар ушел в песок.

Ведь еще в среду Госдеп США заявил о намерении НАТО обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив. Европа напряглась – между строк читалось: в кильватерном гордом строю из Черного моря в Азовское пройдут, не обращая внимания на государственную границу РФ, великолепные артиллерийские катера ВСУ, могучие американские эсминцы, боевые корабли Великобритании, Германии, Франции и другие. Ведь Россия наверняка не посмеет остановить или отправить ко дну эту непобедимую армаду.

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А днем ранее Вашингтон пообещал Москве суровый "пакет мер" в Черном море, поскольку "Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге". Принимая камлание Госдепа за истину в последней инстанции, России оставалось, пожалуй, лишь смириться с судьбой, и откатиться за Урал, по-хорошему (добровольно) освобождая европейскую территорию под саженцы американской демократии.

Азовские особенности

Ранее не нашла поддержки американская инициатива пересмотреть Конвенцию Монтре (1936 года), которая позволяет боевым кораблям нечерноморских стран находиться в акватории Черного моря не более трех недель (имеются также ограничения по вооружению и водоизмещению). За исключением Грузии и Украины, здесь доминирует позитивное стремление развивать взаимную торговлю и туризм. Если пренебречь перманентными киевскими революциями, можно оценить регион как мирный и спокойный.

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Возможно, Соединенным Штатам в Черном море не хватает степеней свободы и адреналина, но трех региональных союзников по НАТО статус-кво вполне устраивает. Серьезно пострадать во имя американских интересов никто здесь не планирует, а Турция выражает недовольство попытками военной блокады Черного моря со стороны США.

Предъявлять некие права НАТО на свободу судоходства в Азовском море целесообразнее в «расширенном пакете» с другими внутренними акваториями России – Каспийским морем, Ладожским озером, Байкалом.

Пожалуй, в Госдепе США не подозревают, что проход иностранных судов через Керченский пролив регулируется 17-й статьей Конвенции ООН по морскому праву (1982 года) и законами РФ. Азовское море – внутреннее для России и Украины, там нет международных, нейтральных вод, боевые корабли третьих стран могут пройти через Керченский пролив только при обоюдном согласии Москвы и Киева. Очевидно, в нынешней ситуации и в среднесрочной перспективе подобный визит просто невероятен.

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Никто не оспаривает право мирного прохода через Керченский пролив (туда и обратно) гражданских судов всех государств – с лоцманским сопровождением (для безопасности жизни и здоровья людей). И все же, Россия – суверенное государство, которое в случае угрозы может остановить в своих территориальных водах любое судно. Правом этим не злоупотребляет, но провокацию в Керченском проливе 25 ноября 2018 года Киев создал искусственно, и пограничники ФСБ России вынуждены были задержать плавсредства и моряков украинских ВМС.

На безрыбье – Очаков и Поти

В Черноморском регионе Соединенные Штаты теряют сильных союзников, и находят опору в странах-партнерах, где менее всего ценят благополучие и мирную жизнь сограждан – американские военнослужащие и военные базы появляются на территориях внеблоковых Грузии и Украины.

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Так, в Очакове летом 2017 года начали строить морской оперативный центр ВМС США, якобы для проведения совместных учений Украины и НАТО. Очевидно, цель – не улучшение украинской обороноспособности, а постоянное военное присутствие вблизи границ России. Страна, содействующая американским интересам в Черноморском регионе сознательно становится военным противником РФ, со всеми вытекающими последствиями. Объекты Пентагона вблизи российских границ автоматически становятся потенциальными целями для высокоточного оружия.

Присутствие кораблей Североатлантического альянса в Черном море за два года суммарно возросло с 80 суток до 120 суток. В Одесский порт 1 апреля вошли два фрегата – Toronto (королевских ВМС Канады) и Santa Maria (ВМС Испании). Театрализованные визиты боевых кораблей НАТО особенно хороши в канун президентских выборов, вроде бы, подчеркивают вес украинской государственности. Похоже, в Киеве не анализируют зловещие перспективы подобного взаимодействия. А история учит: все попытки силового давления на Россию плохо кончаются для инициаторов такой политики.

Грузия безрассудно размещает на своей территории американский военный аэродром, учебные центры НАТО, регулярно принимает международные маневры антироссийской направленности с участием военнослужащих из десятков стран и, не имея собственных ВМС, вполне созрела для строительства военно-морской базы США в порту Поти.

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Коллективный Запад намерен расширять военное сотрудничество с Киевом и Тбилиси, играя в поддавки "территориальной целостности". США и НАТО почти не маскируют корыстных интересов в Черноморском регионе, где позиции альянса слабее, чем в Норвегии и странах Балтии.

Провозглашенный Украиной и Грузией курс в НАТО не имеет отношения к укреплению национальной безопасности этих республик, не принесет стратегического преимущества Пентагону, и все же вредит народам и стабильности Черноморского региона.