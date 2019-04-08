МИД России: Кремль контактирует со всеми сторонами конфликта в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва поддерживает все политические силы в Ливии и они должны договориться между собой без навязывания извне.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Москва контактирует со всеми сторонами конфликта в Ливии и поддерживает постоянную связь с ООН, сообщает РИА Новости.

"Работаем мы с ООН, со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме, он встречался с генсеком Антониу Гутеррешем, я виделся и с Саляме, долго разговаривал с ливийской делегацией. В контактах по телефону со всеми разговариваем - и с западом, и с востоком, и с югом. Призываем всех к политическому решению возникших проблем", - сказал Богданов.

Богданов отметил, что в этой связи необходимо консолидировать борьбу с террористами, находящимися в Ливии.

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Тем временем более 2800 человек покинули свои дома из-за боевых действий, идущих в районе Триполи, сообщила Международная организация по миграции. В свою очередь управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщило о 2200 перемещенных лицах.

обострение ситуации в Ливии вызывает все большую озабоченность, необходимо соблюдение гуманитарного перемирия, заявила в понедельник Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини также заявила, что обострение ситуации в Ливии вызывает все большую озабоченность.

Могерини прибыла в Люксембург на переговоры глав МИД стран ЕС.

"Ситуация все больше вызывает обеспокоенность. Я говорила со спецпосланником ООН Гасаном Саламе сегодня утром. Я думаю, что главный призыв, который мы должны вместе направить, это выполнение гуманитарного перемирия, чтобы избежать дальнейшей военной эскалации и чтобы вернуться к политическим переговорам. Думаю, что европейцы будут едины в этом призыве", - сказала она журналистам.

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Обострение в Ливии

В минувший четверг лидер ливийской национальной армия (ЛНА) маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии , по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.