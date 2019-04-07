Миссия ООН потребовала ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи

Ранее совет безопасности ООН призвал прекратить возобновившиеся боевые действия в Ливии и заявил, что привлечет к ответственности виновных в продолжении конфликта.

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Миссия ООН в Ливии потребовала от конфликтующих сторон в Ливии ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи для обеспечения эвакуации пострадавших, передает РИА Новости.

"Миссия ООН в Ливии призвала воюющие стороны, находящиеся в районах Вади-эр-Рабиа, аль-Каих, Каср бен-Гашир и Эль-Азизие, к введению гуманитарного перемирия между 16:00 и 18:00для обеспечения эвакуации раненых и мирных жителей службами спасения и эвакуации и ливийским Красным полумесяцем", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter миссии.

Правительство национального согласия Ливии провело телефонные переговоры с международными и региональными организациями, чтобы прекратить вооруженный конфликт в стране.

© AFP 2019 / Gianluigi Guercia США временно выводят контингент из Ливии

Лояльные ПНС Ливии вооруженные силы заявили в воскресенье о начале военной операции "Вулкан гнева" против Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством Халифы Хафтара. В свою очередь, ЛНА под предводительством Хафтара начала воздушную часть военной операции в небе над Триполи.

Командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар в четверг приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Источник в вооруженных силах Ливии проинформировал о том, что армия Хафтара без боев взяла ряд районов на юго-западе Триполи, а также международный аэропорт Триполи.

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В свою очередь глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж приказал применить силу в случае необходимости после сообщений, что Ливийская национальная армия установила контроль над городами к югу и западу от Триполи.

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Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари рассказал в пятницу, что армия Хафтара продвигается к Триполи одновременно по нескольким направлениям, однако в саму столицу войска Хафтара еще не вошли.