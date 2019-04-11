Десять секретных опций самолета, о которых не догадываются пассажиры

В самолете есть множество скрытых функций, необычных деталей и секретных кнопок, о наличии которых пассажиры даже не догадываются.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. В самолеты встроено огромное кличество "секретных" функций и важных деталей, о наличии которых большинство пассажиров даже не догадываются, пишет РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Гудок © Sputnik / Илья Питалев Пассажиры никогда не узнают: пилоты поделились рабочими секретами

Самолет может издавать звук, похожий на гудок поезда. Пилоты используют его только когда лайнер находится на земле. В воздухе система сигнализации отключается. Этот звуковой сигнал, прежде всего, средство связи. Но и сама машина может издавать его, чтобы предупредить инженеров о том, что одна из систем вышла из строя или же при возгорании на борту.

Педали

Воздушные лайнеры управляются не только кнопками и рычагами, но и при помощи двух педалей, расположенных под ногами пилотов. Когда самолет взлетает, они контролируют его ногами. У воздушного судна есть даже педаль тормоза, сообщает издание.

Секретная кнопка подлокотника

Подлокотник кресла у прохода кажется неподвижным, но если внимательно присмотреться, то можно найти кнопку. При ее нажатии, подлокотник поднимается, что делает полет более комфортным. И покидать кресло намного проще.

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Черный треугольник © Sputnik / Александр Кряжев Пилоты рассказали об отношении к аплодисментам во время посадки

Наклейка с маленьким черным треугольником на стене салона обозначает, что здесь находится место с самым лучшим видом на крыло. Это кресло называют "сиденье Уильяма Шетнера" за то, что в одном из фильмов персонаж этого актера из кресла под с черным треугольником смотрел в окно и видел гремлина, сидящего на крыле.

Черный треугольник позволяет экипажу быстро найти иллюминатор с лучшим обзором для наблюдения за положением закрылков в случае, если датчики выйдут из строя.

Аварийная туалетная защелка

В чрезвычайной ситуации бортпроводники могут зайти в занятый туалет, открыв его с помощью маленькой кнопки. Чаще всего она находится на двери за знаком запрета на курение.

Наручники

Если пассажир ведет себя неадекватно, агрессивно, то бортпроводники вправе зафиксировать его наручниками, а после посадки передать полиции аэропорта. Но это не стандартные металлические наручники полицейских, а обычные кабельные стяжки.

Отверстие в иллюминаторе

В иллюминаторе самолета есть маленькая дырочка, которая предназначена для снятия давления с внутренней панели стекла. Поскольку лайнеры находятся под давлением, они нуждается в каком-то предохранительном клапане, чтобы минимизировать огромную нагрузку на окна самолета.

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Секретные спальни © REUTERS / Joshua Roberts Безумный MAX: почему Boeing 737 убивает людей

Мало кто задумывается, где бортпроводники спят, передав дежурство коллегам при длительном перелете. Между тем, большинство дальнемагистральных самолетов имеют специальные отсеки с кроватями, чтобы персонал мог отдохнуть. В "спальне" можно контролировать температуру и уровень освещения.

Пепельницы

Большинство пассажиров удивляются, зачем в самолетах есть встроенные пепельницы, если курить на борту категорически запрещено. Но по правилам безопасности в самолете должно быть место, где можно потушить сигарету, - как раз в такой пепельнице.

Желтые крючки

На крыльях самолета имеются маленькие желтые крючки. В случае приземления на воду, они работают как рудиментарные поручни, к крюкам можно прикрепить веревку, чтобы пассажирам было легче выйти из салона через крыло.