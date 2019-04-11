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Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа

Джулиан Ассанж арестован в Британии

© Sputnik / Алекс Макнотон
В мире
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Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Эквадор принял решение отказать основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу в дипломатическом убежище, передает РИА Новости со ссылкой на заявление эквадорского президента Ленина Морено.

"Эквадор решил отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу из-за неоднократных нарушений международных конвенций и протокола о пребывании", - сказано в сообщении.

Британская полиция взяла под арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"47-летний Джулиан Ассандж сегодня, в четверг, 11 апреля, был арестован сотрудниками Столичной полиции Лондона в посольстве Эквадора по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде", - сообщили в полиции.

Дело Ассанжа

В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым Ассанж отрицает.

Фрагмент Капитолия - здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото.
© Sputnik / Игорь Михалев
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Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего он был задержан в Лондоне, но отпущен под залог. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

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Портал WikiLeaks 5 апреля со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре сообщил, что в ближайшие "часы или дни" его выдворят из посольства. В качестве предлога может быть использован коррупционный скандал с офшорными бумагами, касающимися президента Эквадора Ленина Морено.

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