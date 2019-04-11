Симоньян: Ассанж - главный журналист нашей эпохи

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа британской полицией, сообщает РИА Новости.

"Я считаю Ассанжа нашим величайшим современником, главным журналистом нашей эпохи. Я содрогаюсь от мыслей о его будущем. Когда мы говорили в последний раз, он был готов ко всему. Но шел и идет до конца. Я его спросила: "Зачем тебе это нужно?" Он сказал: "Потому что я ненавижу, когда мне врут", — сказала Симоньян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала задержание Ассанжа.

© Sputnik / Алекс Макнотон Джулиан Ассанж арестован в Британии

"Рука "демократии" сжимает горло свободе", - написала она в своем аккаунте в Facebook.

Арест Ассанжа

Эквадор 11 апреля отказал Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций.

Полиция Лондона сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года.

Журналист получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

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Ассанж являлся автором программы на телеканале RT, которая в 2013 году стала победителем New York Festivals.