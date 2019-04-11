Путин: ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний

Владимир Путин встретился с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им званий в четверг 11 апреля.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" находится на завершающей стадии испытаний, на боевое дежурство встали гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", передает РИА Новости. © Sputnik / Григорий Сысоев Путин: российские вооружения не имеют аналогов в мире

На встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности Путин напомнил о том, "какая масштабная планомерная работа ведется в последние годы по комплексному развитию армии, насыщению войск передовой техникой".

"Так ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком, гиперзвуковая наша система межконтинентальной дальности серьезно усилит мощь РВСН", - отметил Верховный главнокомандующий.

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Кроме того, российский лидер проинформировал о том, что "успешно проходят завершающие испытания ракеты "Сармат", поставлены на боевое дежурство комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет".