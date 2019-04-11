США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD

Решение о размещении на территории Румынии систем противоракетной обороны THAAD было принято по запросу НАТО.

CУХУМ, 11 апр — Sputnik. США летом поставят на боевое дежурство в Румынии систему противоракетной обороны THAAD на время технических работ и модернизации располагающегося там комплекса Aegis Ashore, передает РИА Новости ос ссылкой на сообщение Европейского командования США.

Данное решение было принято по запросу НАТО.

© AFP 2019 / JACK GUEZ Американскую базу ПРО в Польше введут в эксплуатацию в 2020 году

Где еще находятся системы THAAD

В марте израильская армия проинформировала о том, что вооруженные силы США проводят на территории страны учения с отработкой быстрого развертывания систем THAAD. Планируется также укрепить группировку американских ПРО в Южной Корее.

США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD в июле 2016 года после пяти месяцев переговоров. Формально Вашингтон пошел на это под предлогом опасности со стороны КНДР, несмотря на то, что Пхеньян отказался от ядерных испытаний.

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Россия не раз выступала с обвинениями в адрес США из-за того, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки для систем ПРО, которые способны доставлять ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. США заявляют, что эти системы носят исключительно оборонительный характер.