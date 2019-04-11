Захарова: боевики атакуют позиции сирийской армии в Идлибе

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы не прекращают атаки на позиции армии Сирии в Идлибе, передает РИА Новости.
Россия и Турция прикладывают усилия для деэскалации ситуации, отметила Захарова.
"В идлибской зоне деэскалации боевики "Хейат Тахрир аш-Шам"* (новое название запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* - ред.) не прекращают атаки на позиции сирийских правительственных сил. Продолжают гибнуть как военные, так и гражданские лица", - сказала Захарова.
"В целях недопущения дальнейшей деградации обстановки продолжаем совместно с турецкой стороной скоординированные усилия по снижению напряжённости вокруг демилитаризованной зоны, создание которой предусмотрено соответствующими сочинскими договорённостями", - резюмировала она.
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*Террористическая организация, запрещенная в России