Минобороны Украины: готовимся к новому походу в Керченский пролив

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив, передает РИА Новости со ссылкой на портал NEWSONE. © Sputnik / Игорь Зарембо "Мало не покажется": Москва кое-что приготовила для кораблей НАТО в Черном море

По мнению министра, отказ от прохода через пролив значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и территории государства.

Военный подчеркнул, что идти на такие попытки необходимо только после того, как к этому будут готовы военно-морские силы страны и международные союзники Украины.

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Провокация в Керченском проливе

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.