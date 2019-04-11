Минобороны Украины: готовимся к новому походу в Керченский пролив

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив, передает РИА Новости со ссылкой на портал NEWSONE.
По мнению министра, отказ от прохода через пролив значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и территории государства.
Военный подчеркнул, что идти на такие попытки необходимо только после того, как к этому будут готовы военно-морские силы страны и международные союзники Украины.
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Провокация в Керченском проливе
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.