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Игра престолов

Кавказское "драконье стекло" из "Игры престолов" показали во Франции

© Foto / HBO
В мире
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Первая серия восьмого и последнего сезона фэнтези-саги "Игры престолов" выйдет в воскресенье 14 апреля.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Национальный центр научных исследований (CNRS) Франции накануне выхода нового сезона "Игры престолов" призвала запасаться "драконьим стеклом" и рассказала об обсидиане с Кавказа, передает РИА Новости.

"Готовьте снаряжение, белые ходоки близко. Вот то, что Джон Сноу называл "драконьим стеклом". Мы в CNRS так называем пламевидный коричневый обсидиан. Здесь (на фотографии) - образец, прибывший прямо с российского Кавказа", - сказано в сообщении центра в аккаунте в Instagram.

Пост сопровождает фотография крупного фрагмента камня, покрытого зазубринами.

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Публикация от CNRS (@cnrs)

Белые ходоки - одна из вымышленных нечеловеческих рас из мира "Игры престолов", они обитают в Вестеросе. Они убивают людей и животных, превращая их в ходячих мертвецов. Согласно сюжету сериала, умертвить белого ходока и новообращенных - вихтов - можно,лишь при помощи оружия из драконьего стекла.

© Foto / Bighead Littlehead / HBO
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Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил. Восьмой - заключительный - сезон сериала "Игра престолов" начнется в апреле 2019 года.

Вышел трейлер последнего сезона "Игры престолов">>

Премьеры новых серий пройдут 14 апреля, 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 12 мая, и, наконец, завершится сериал 19 мая.

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