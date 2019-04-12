Путин о призыве в армию: рано или поздно уйдет в прошлое

Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками НПО "Энергомаш" в Химках в пятницу 12 апреля.

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое, передает РИА Новости.

"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - заявил глава российского государства.

Путин также отметил, что из-за усложнения военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия становится все более востребованной.

© Sputnik / Григорий Сысоев Путин: российские вооружения не имеют аналогов в мире

Президент России подчеркнул, что некоторые страны не стремятся к переходу на полностью профессиональную армию, так как у армейских подразделений всегда есть задачи, не требующие глубокой квалификации.

"Но тем не менее тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - резюмировал российский лидер.

Отвечая на просьбу одного из участников встречи об отсрочке от призыва в армию для молодых специалистов, трудоустроенных в космической отрасли, глава государства обратил внимание на то, что в Министерстве обороны есть научные роты и специальный центр, в котором можно проходить службу, не теряя квалификации.

Путин: ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний>>

Глава государства заметил, что конкурс на службу на таких должностях достигает пяти человек на место. В заключение Путин напомнил, что и срок службы по призыву в России сейчас минимальный.