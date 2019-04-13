Чрезвычайное положение и комендантский час отменили в Судане

В Судане в четверг 11 апреля сместили президента страны Омара аль-Башира со всех занимаемых постов и отправили в отставку правительство.

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Новый глава Переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан объявил об отмене введенных ранее советом комендантского часа и Чрезвычайного положения, сообщает РИА Новости.

Также он сообщил, что срок работы совета составит максимум два года и подчеркнул обязательство совета передать власть гражданскому правительству.

© REUTERS / Stringer Министр обороны Судана принес присягу и принял руководство страной

Армия Судана в четверг 11 апреля на экстренном заседании решила снять президента страны Омара аль-Башира со всех занимаемых постов и отправить в отставку правительство.

Первый вице-президент и министр обороны Судана Авад ибн Ауф в пятницу 12 апреля принес присягу в качестве главы переходного Военного совета страны.

Протесты в Судане

После введения американских санкций и отделения Южного Судана в 2011 году в стране царит экономический кризис. С середины декабря 2018 года проходят народные протесты, которые начались с призывов снизить цены на хлеб, но со временем вылились в требования смены политического режима президента Омара аль-Башира, правящего уже 30 лет.

Эпицентром протестов стало Министерство обороны в Хартуме, столице страны, недалеко от президентского дворца, перед которым расположился лагерь демонстрантов. Как заявляют оппозиция и правозащитники, за несколько месяцев были убиты около 60 человек, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.

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В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов, требуя отставки аль-Башира. Митингующие пришли к зданию Генштаба армии и призвали военных "встать на сторону народа". В некоторых районах столицы началась перестрелка между протестующими, которых поддержали отдельные военные, и сотрудниками сил безопасности.