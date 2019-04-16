Абхазка из Парижа рассказала, почему пожар в Нотр-Даме разделил французов

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Пожар в соборе Парижской Богоматери стал трагедией для всех жителей Франции, рассказала в интервью радио Sputnik жительница Парижа Алина Ашуба.
"Всю ночь жители и туристы Парижа стояли неподалеку от места пожара и молились. Многие и сегодня стоят там, люди не пошли на работу, выступают с манифестами и акциями по сбору средств на реконструкцию. Бизнесмены французы уже внесли свой вклад", – рассказала она.
По словам Ашуба, в вопросе реставрации собора жители Франции разделились на две группы. Первые считают, что здание, безусловно, необходимо восстановить, так как это не просто памятник, а история народа Франции. Вторые верят в то, что пожару суждено было случиться и этот день должен остаться страницей в истории Франции.
"Они считают, что происшедшее связано с религиозными факторами, что народ Франции чем-то прогневал Бога, ведь пожар случился незадолго до Пасхи", - объяснила она.
15 апреля к месту пожара прибыл президент Франции Эммануэль Макрон с женой. В тот же день глава государства планировал выступить с речью о внутренней экономической обстановке в стране в связи с продолжающимися акциями движения "Желтые жилеты".
Однако, по мнению директора института гуманитарных исследований Абхазии Арды Ашуба, причастность "желтых жилетов" к пожару в соборе Парижской Богоматери маловероятна.
"Французы уважают свою многовековую культуру, и не думаю, что представители движения могли быть причастны к пожару. На собственном опыте могу сказать, что при входе в собор охрана полностью проверяла всех посетителей. Не думаю, что это был специальный поджог", – объяснил он.
Соболезнования народу Франции и сожаления о случившемся в социальных сетях также выражали жители Абхазии. В сети распространилась теория о том, что при строительстве собора был использован абхазский самшит. По словам Ашуба, эта теория все еще не подтверждается никакими научными или историческими фактами.
"Самшит использовали при строительстве алтаря, а также в тех местах, которые в основном могут посещать только священнослужители. К сожалению, мы еще не изучали архивные документы, которые могли бы доказать этот факт, но, возможно, при их рассмотрении мы что-то и найдем", - добавил он.
Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в результате которого обрушился знаменитый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить собор, однако специалисты утверждают, что на это потребуются десятилетия.
- Пожарные во время тушения пожара в соборе Парижской Богоматери© AP Photo. Francois Mori
- Пожарные тушат пожар в соборе Парижской Богоматери© Sputnik / Julien Mattia
- Дым от пожара над собором Парижской Богоматери© AP Photo. Diana Ayanna
- Президент Франции Эмманюэль Макрон с женой на месте пожара в соборе Парижской Богоматери© AFP 2019 / Philippe Wojazer/Pool
- Пожар в соборе Парижской Богоматери© AFP 2019 / Philippe Lopez
Расследование причин пожара во французском соборе Парижской Богоматери займет определенное время.
Отмечается, что пожарная служба Парижа должна убедиться в том, что в соборе нет новых источников возгорания. Лишь после этого полиция сможет войти в здание и сделать "предварительные выводы и оценки", что позволит "определить причину катастрофы".