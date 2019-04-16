Абхазка из Парижа рассказала, почему пожар в Нотр-Даме разделил французов

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Пожар в соборе Парижской Богоматери стал трагедией для всех жителей Франции, рассказала в интервью радио Sputnik жительница Парижа Алина Ашуба.

"Всю ночь жители и туристы Парижа стояли неподалеку от места пожара и молились. Многие и сегодня стоят там, люди не пошли на работу, выступают с манифестами и акциями по сбору средств на реконструкцию. Бизнесмены французы уже внесли свой вклад", – рассказала она.

© REUTERS / Benoit Tessier Люди смотрят на пожар в соборе Парижской Богоматери

По словам Ашуба, в вопросе реставрации собора жители Франции разделились на две группы. Первые считают, что здание, безусловно, необходимо восстановить, так как это не просто памятник, а история народа Франции. Вторые верят в то, что пожару суждено было случиться и этот день должен остаться страницей в истории Франции.

"Они считают, что происшедшее связано с религиозными факторами, что народ Франции чем-то прогневал Бога, ведь пожар случился незадолго до Пасхи", - объяснила она.

© REUTERS / Benoit Tessier Собор Парижской Богоматери вовсе не сгорел

15 апреля к месту пожара прибыл президент Франции Эммануэль Макрон с женой. В тот же день глава государства планировал выступить с речью о внутренней экономической обстановке в стране в связи с продолжающимися акциями движения "Желтые жилеты".

Однако, по мнению директора института гуманитарных исследований Абхазии Арды Ашуба, причастность "желтых жилетов" к пожару в соборе Парижской Богоматери маловероятна.

"Французы уважают свою многовековую культуру, и не думаю, что представители движения могли быть причастны к пожару. На собственном опыте могу сказать, что при входе в собор охрана полностью проверяла всех посетителей. Не думаю, что это был специальный поджог", – объяснил он.

Соболезнования народу Франции и сожаления о случившемся в социальных сетях также выражали жители Абхазии. В сети распространилась теория о том, что при строительстве собора был использован абхазский самшит. По словам Ашуба, эта теория все еще не подтверждается никакими научными или историческими фактами.

"Самшит использовали при строительстве алтаря, а также в тех местах, которые в основном могут посещать только священнослужители. К сожалению, мы еще не изучали архивные документы, которые могли бы доказать этот факт, но, возможно, при их рассмотрении мы что-то и найдем", - добавил он.

Крупный пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в результате которого обрушился знаменитый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить собор, однако специалисты утверждают, что на это потребуются десятилетия.

Пожарные во время тушения пожара в соборе Парижской Богоматери © AP Photo. Francois Mori

Пожарные тушат пожар в соборе Парижской Богоматери © Sputnik / Julien Mattia

Дым от пожара над собором Парижской Богоматери © AP Photo. Diana Ayanna

Президент Франции Эмманюэль Макрон с женой на месте пожара в соборе Парижской Богоматери © AFP 2019 / Philippe Wojazer/Pool

Пожар в соборе Парижской Богоматери © AFP 2019 / Philippe Lopez 1 / 5 © AP Photo. Francois Mori Пожарные во время тушения пожара в соборе Парижской Богоматери

Расследование причин пожара во французском соборе Парижской Богоматери займет определенное время.

Отмечается, что пожарная служба Парижа должна убедиться в том, что в соборе нет новых источников возгорания. Лишь после этого полиция сможет войти в здание и сделать "предварительные выводы и оценки", что позволит "определить причину катастрофы".