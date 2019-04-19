Названа вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в течение пяти лет восстановить собор Норт-Дам после крупного пожара, произошедшего 15 апреля.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Короткое замыкание, по мнению парижской полиции, могло стать вероятной причиной пожара в Нотр-Даме, сообщает РИА Новости со ссылкой Associated Press.

Правоохранительные органы Франции допрашивают как сотрудников собора, так и специалистов, которые занимались реставрацией собора. Однако, по словам источника Associated Press из полиции, следователи предполагают, что возгорание было случайным.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Однако французские специалисты считают, что для проведении реконструкции собора понадобится около 10-15 лет.

Ранее французские СМИ сообщали, что сумма пожертвований, которые обещано направить на реставрацию пострадавшего от пожара Нотр-Дама, составила около одного миллиарда евро.