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Нотр-Дам после пожара

Названа вероятная причина пожара в соборе Парижской Богоматери

© REUTERS / POOL
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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в течение пяти лет восстановить собор Норт-Дам после крупного пожара, произошедшего 15 апреля.

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Короткое замыкание, по мнению парижской полиции, могло стать вероятной причиной пожара в Нотр-Даме, сообщает РИА Новости со ссылкой Associated Press.

Франция: первые кадры сгоревшего Нотр-Дама, снятые дроном
© RUPTLY.
Нотр-Дам после пожара: первые кадры сгоревшего собора, снятые дроном

Правоохранительные органы Франции допрашивают как сотрудников собора, так и специалистов, которые занимались реставрацией собора. Однако, по словам источника Associated Press из полиции, следователи предполагают, что возгорание было случайным.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Однако французские специалисты считают, что для проведении реконструкции собора понадобится около 10-15 лет.

Ранее французские СМИ сообщали, что сумма пожертвований, которые обещано направить на реставрацию пострадавшего от пожара Нотр-Дама, составила около одного миллиарда евро.

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