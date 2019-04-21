Последняя попытка: в штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

Суд в Киеве отклонил иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины – последняя попытка не допустить его к выборам, заявил представитель кандидата в президенты.

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Как сообщает РИА Новости, суд в Киеве в субботу 20 апреля, за несколько часов до второго тура президентских выборов на Украине, рассмотрел иск об отмене регистрации кандидата Зеленского.

В своем исковом заявлении наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько утверждал, что Зеленский якобы нарушил закон "О выборах президента Украины", разместив на странице в Facebook объявление о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты в НСК "Олимпийский".

Суд признал, что призывы кандидата в президенты Владимира Зеленского приобретать билеты на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" не попадают под определение "подкуп избирателей".

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Решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины. Если апелляция не будет подана, то оно вступит в силу через 30 дней.

Второй тур президентских выборов на Украине проходит в воскресенье 21 апреля. В нем принимают участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70% жителей Украины, определившихся с выбором, Порошенко - около 25%.