Первую атомную подлодку-носитель "Пойседона" спустили на воду

СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Первую атомную подводную лодку "Белгород", носитель беспилотной системы "Посейдон", во вторник спустили на воду на "Севмаше", сообщает РИА Новости.

В начале церемонии командир подлодки Антон Алехин по традиции разбил о ее борт бутылку шампанского.

Из-за особой секретности проекта аккредитованным на мероприятие журналистам запретили снимать подлодку на фото и видео.

Спуску на воду подлодки предшествовали стендовые испытания "Посейдона", сообщил ранее журналистам контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.

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Впервые о том, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов подводных кораблей, объявил в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент Владимир Путин.

По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

В качестве экспериментального носителя выступает подводная лодка "Белгород", переработанный проект многоцелевой атомной подводной лодки 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск") под кодом 09852.

"Посейдон" разрабатывается как стратегическое оружие ответного удара в случае ракетно-ядерного нападения на РФ, это его единственное предназначение, заявил РИА Новости известный российский эксперт Игорь Коротченко.

"Реальная цель "Посейдонов" - это возмездие в случае возможной агрессии против России, они создаются в ответ на планы Вашингтона развернуть систему глобальной ПРО. Такое средство может использоваться только в ядерной войне и только после того, как Россия будет атакована", - сказал Коротченко.

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По его словам, новый российский подводный беспилотник способен доставлять ядерный заряд повышенной мощности, двигаясь к цели на глубине один километр.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что новые вооружения РФ, в том числе ракеты "Сармат" и "Авангард", а также беспилотники "Посейдон", пока не охвачены Договором о стратегических наступательных вооружениях, но Москва готова обсуждать эту тематику в профильных форматах.