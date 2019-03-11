Шойгу рассказал депутатам Госдумы о положении дел в армии

Сергей Шойгу выступил в понедельник 11 марта на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Армия России за шесть лет увеличила количество высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз, сказал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30 раз", - сказал Шойгу.

По словам министра, в 2012 году в Вооруженных Силах России высокоточного оружия большой дальности практически не было.

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"Исправных самолетов-носителей было только 30, а авиационных крылатых ракет – всего 37. Из-за длительной подготовки полетных заданий – около 44 суток – речи об эффективном применении этого оружия не было", - отметил он.

По информации Шойгу, на оснащении трех подразделений беспилотной авиации в Вооруженных Силах был 91 устаревший комплекс с беспилотными летательными аппаратами выпуска 1970-х.

"По своим характеристикам они не могли выполнять задачи в современном бою", - констатировал министр.

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Российская армия в период с 2012 по 2018 годы приняла на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет, а также 108 баллистических ракет подводного базирования, заявил Шойгу.

"За шесть лет Вооруженные Силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"; 108 баллистических ракет подводных лодок; три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей"; 57 космических аппаратов; семь подводных лодок; 17 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также 3712 новых и модернизированных танков и других боевых бронированных машин; более 1 тысячи самолетов и вертолётов; 161 надводный корабль, катер и судно", - сказал он.

Кроме того, министр рассказал о том, что эти поставки позволили перевооружить 12 ракетных полков на комплекс "Ярс"; 10 ракетных бригад на комплекс "Искандер"; 13 авиационных полков на истребители МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34; три бригады армейской авиации и шесть вертолетных полков на Ка-52 и Ми-28; 20 зенитных ракетных полков на зенитную ракетную систему С-400; 23 дивизиона на комплекс "Панцирь-С"; 17 дивизионов на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

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Также в Вооруженные Силы России в 2019 году впервые поступят разведывательно-ударные беспилотники, анонсировал Шойгу.

"За шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более двух тысяч современных беспилотников. С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности", - сказал он.

Министр обороны России сообщил, что более 300 образцов нового российского вооружения прошли апробацию в Сирии.

"Всего в Сирии мы апробировали 316 образцов современного вооружения", - проинформировал он.

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Число контрактников в Вооруженных Силах с 2012 года возросло более чем в два раза, почти до 400 тысяч, заявил генерал армии.

"Сегодня действует новая система комплектования Вооруженных Сил. С 2012 года количество контрактников возросло более чем в два раза и в настоящее время составляет 394 тысячи человек", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

По словам Шойгу, сейчас в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий – призывниками.

"При этом призывники к выполнению боевых задач не привлекаются", - уточнил генерал.

Всего в российской армии 136 батальонных тактических групп, укомплектованных исключительно контрактниками, отметил Шойгу.

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Возрождение военных представительств при предприятиях промышленности позволило сократить количество отказов военной техники в 2,7 раза, подчеркнул министр обороны.

"Возрождены в современном виде военные представительства. Тем самым усилен контроль за качеством выпускаемой продукции предприятиями ОПК. В 2,7 раза сокращено количество отказов нового вооружения и техники", - сказал Шойгу.

К началу 2010-х годов XXI века был значительно сокращен персонал военных представительств. Их функции были частично переданы соответствующим подразделениям самих предприятий. Численность военных представительств стала вновь наращиваться в 2013 году.

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Кроме того, Россия усилила группировку Вооруженных Сил в Крыму для защиты полуострова и интересов страны в Черном море, подчеркнул Сергей Шойгу.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал он.

С 2012 года число россиян, отрицательно оценивающих деятельность Вооруженных Сил России, сократилось в 4,5 раза - с 31 до 7%, сказал Шойгу.

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"С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооруженных Сил. При этом отрицательные оценки снизились в 4,5 раза – с 31 до 7%. Социологические опросы, проведенные за последние 2-3 года, показывают, что армии России доверяет порядка 90% населения страны", - резюмировал Шойгу.