Марс трясет: зонд InSight зафиксировал сейсмическую активность на планете

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые зафиксировал сейсмическую активность на Красной планете, сообщает РИА Новости на французский Национальный центр космических исследований (CNES).
C’est une première mondiale : le sismomètre 🇫🇷 SEIS a détecté un tremblement martien ! Chaussez vos casques et déroulez 🎧— CNES (@CNES) 23 апреля 2019 г.
c/ @NASAJPL @NASAInSight @InSight_IPGP @CNRS pic.twitter.com/tL99pzTDN3
В феврале текущего года зонд установил на поверхности планеты сейсмограф SEIS, функция которого – записывать и передавать на Землю данные о толчках в недрах Марса.
По информации CNES, сейсмическая активность была зафиксирована 6 апреля. Исследователи не исключают, что сейсмограф мог зарегистрировать небольшое "марсотрясение" либо толчок под поверхностью.
Зонд был запущен с Земли в мае 2018 года, а в ноябре он успешно опустился на Марс. Аппарат будет изучать геологическое строение Красной планеты.
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