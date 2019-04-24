Марс трясет: зонд InSight зафиксировал сейсмическую активность на планете

Зонд был запущен с Земли в мае 2018 года, а в ноябре он успешно опустился на Марс.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые зафиксировал сейсмическую активность на Красной планете, сообщает РИА Новости на французский Национальный центр космических исследований (CNES).

В феврале текущего года зонд установил на поверхности планеты сейсмограф SEIS, функция которого – записывать и передавать на Землю данные о толчках в недрах Марса.

По информации CNES, сейсмическая активность была зафиксирована 6 апреля. Исследователи не исключают, что сейсмограф мог зарегистрировать небольшое "марсотрясение" либо толчок под поверхностью.

Зонд был запущен с Земли в мае 2018 года, а в ноябре он успешно опустился на Марс. Аппарат будет изучать геологическое строение Красной планеты.

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