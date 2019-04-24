Ким Чен Ын в России: бронепоезд главы КНДР направился во Владивосток

Во Владивостоке ожидается встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Это первый визит северокорейского главы в Россию.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, сообщает РИА Новости.

Прибывший на станцию Хасан в Приморье бронепоезд Ким Чен Ына встретили хлебом и солью, затем он принял цветы и прошел в здание вокзала по красной ковровой дорожке.

Ким Чен Ына встретили в Хасане караваем. Встречавшие рассказывают, что отломить кусочек у него с первого раза не получилось. pic.twitter.com/CzxuMcLbqK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 апреля 2019 г.

Глава Приморья Олег Кожемяко опубликовал stories в своем инстаграме, как Ким Чен Ын с сопровождающими его лицами, в том числе с главой МИД Ли Ён Хо и его первым заместителем Цой Сон Хи, спускается по трапу на перрон. Помимо приморского губернатора, лидера КНДР встретили замглавы российского МИД Игорь Моруглов, посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Ким Чен Ын приехал в Россию. На бронепоезде, к которому подают отдельный трап. pic.twitter.com/g1pZdHt9uB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 апреля 2019 г.

​Затем глава республики посетил Дом российско-корейской дружбы, расположенный на пограничном переходе. Его построили в 1986 году, в преддверии визита Ким Ир Сена.

Вскоре бронепоезд проследовал близ Уссурийска через станцию "9202 километр". Бронепоезд проследовал на низкой скорости в направлении Владивостока. Во время движения, охрана станции не подпускала людей к путям.

Ким Чен Ын на всех парах мчит во Владивосток. Однако без РЖД по российским дорогам даже его бронепоезду не проехать. pic.twitter.com/O4lWEsytoX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 апреля 2019 г.

Визит Ким Чен Ына стал его первой поездкой в Россию. Встреча с Владимиром Путиным запланирована на 25 апреля. Как сообщалось, она пройдет на острове Русский, в корпусе S Дальневосточного федерального университета. Главные темы саммита — урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и двусторонние отношения.

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По информации источника РИА Новости, северокорейский лидер пробудет во Владивостоке до субботы.