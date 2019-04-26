Макрон предложил исключить ряд стран из Шенгенской зоны

Французский лидер обратился к нации по итогам нацдебатов, которые проходили во Франции в течение двух месяцев с 15 января по 15 марта и были инициированы Макроном в ответ на массовые протесты "желтых жилетов".

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Пересмотреть организацию Шенгенского пространства и, возможно, исключить из него ряд стран, предложил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе большой пресс-конференции вечером в четверг, пишет РИА Новости.

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"Народ держится еще и за счет своих границ. Я очень верю в открытый патриотизм, во Францию, которая воссияет на международной арене. Но чтобы быть открытыми, нужно иметь границы. Чтобы принимать, нужен дом. То есть нужны границы, нужны правила", - сказал Макрон.

По его словам, "необходимо полностью перестроить политику развития и миграционную политику".

"Европа, в которую я верю, суверенная Европа, сильная - пересматривает амбиции по взаимодействию и развитию по отношению к Африке и всем, кто нуждается, чтобы избежать такой миграции. Но эта Европа также держит свои границы, защищает их, в этой Европе есть обоснованное право на статус беженца и ответственность сопровождает солидарность", - добавил Макрон.

Макрон не исключил, что после пересмотра в Шенгенской зоне может оказаться меньше стран - за счет тех, кто "не хочет обеспечивать общие границы".