Три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке

Взрывы прогремели в городе Калмунай, который расположен в восточной части острова.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik. Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание News1st.

© AP Photo. Chamila Karunarathne Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло на себя ИГ*

Взрывы прогремели в городе Калмунай, который расположен в восточной части острова.

Подробностей не приводится.

СМИ также сообщили о перестрелке между полицейскими и представителями террористической группировки, которую подозревают в организации взрывов.

В воскресенье на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: шесть — в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.

Точное число жертв до сих пор неизвестно. Руководитель местного здравоохранения Анил Джасингхе накануне сообщил агентству Reuters, что погибли около 250-260 человек, среди них 40 иностранцев. Более 500 человек получили ранения.

Задержаны несколько десятков подозреваемых. По версии следствия, в нападениях участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "ИГ" (она запрещена в России и ряде других стран).