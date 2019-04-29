Фильм "Мстители: Финал" установил мировой рекорд по кассовым сборам

Предыдущий рекорд принадлежал другому фильму этой же франшизы — "Мстители: Война бесконечности", который за первые выходные собрал 640 миллионов долларов.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Американский фантастический фильм от Marvel и Disney “Мстители: Финал” установил новый мировой рекорд по кассовым сборам на старте проката, сообщает РИА Новости со ссылкой на агенство Bloomberg.

По информации агентства Bloomberg, в первый уик-энд показа новая серия блокбастера собрала 1,2 миллиарда долларов. Эксперты агенства прогнозируют, что в целом картина способна заработать более 2,5 миллиарда долларов.

В первый день проката фильм выручил 156,7 миллиона долларов, опередив по этому показателю прошлого лидера по сборам, "Звездные войны: Пробуждение силы", собравший в день премьеры в 2015 году 119 миллионов долларов.

Новые "Мстители" вышли на мировые экраны 24 апреля. В США прокат стартовал 26 апреля. Российские зрители смогут увидеть фильм 29 апреля.

В новой серии супергерои из команды Мстителей должны составить и реализовать план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. В фильме снялись Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, и другие знаменитости.

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Ранее сообщалось, что четвертая часть блокбастера установила рекорд по сумме предварительных продаж билетов среди всех фильмов, выпускавшихся в прокат в России, собрав 127 миллионов рублей.