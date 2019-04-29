Путин отреагировал на слова Зеленского о гражданстве

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин приветствовал слова новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о гражданстве и попрощался с журналистами по-украински, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вряд ли многие украинцы захотят вступить в гражданство России. Он также подчеркнул, что Украина намерена защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, "кто готов бороться за свободу".

"Правда, так сказал? Очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего. Все очень просто: если на Украине будут выдавать паспорта россиянам, а мы, в России, будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придем к ожидаемому результату - у всех будет единое гражданство", - сказал Путин.

© Foto / Fotolia / Alexandr Blinov Большое преступление России

И русские, и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство, уверен Владимир Путин.

"Я много раз говорил, что украинцы и русские - братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы", - заявил Путин.

"Это нельзя не приветствовать", - резюмировал российский лидер и попрощался с журналистами по-украински: "До побачення".

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Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы.