Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции "Свобода"

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино ранее заявил, что вооруженные силы страны полностью остаются "на стороне конституции и легитимных властей"

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил о начале финальной фазы операции "Свобода", направленной на свержение Николаса Мадуро, передает РИА Новости.

"Народ Венесуэлы инициировал конец узурпации. В настоящий момент я встречаюсь с основными соединениями наших вооруженных сил, что знаменует начало финальной фазы операции "Свобода", — сказал Гуаидо.

По мнению лидера венесуэльской оппозиции, конец узурпации "необратим", а национальная армия станы "приняла верное решение".

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Власти Венесуэлы, в свою очередь, сообщили, что принимают меры в отношении группы военных, которые поддерживают госпереворот. Министр связи и информации Хорхе Родригес назвал сторонников Гуаидо предателями, а министр обороны Владимир Падрино заверил, что вооруженные силы полностью остаются "на стороне конституции".

"Сообщаем народу Венесуэлы, что в данные минуты мы противостоим небольшой группе военнослужащих-предателей, которые расположились на развязке Дистибуидор Альтамира и продвигают проведение государственного переворота против конституции и мира в республике", - написал Родригес на своей странице в Twitter.

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.