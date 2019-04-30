МИД России: оппозиция взяла курс на разжигание конфликта в Венесуэле

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо ранее призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. МИД России считает оппозицию Венесуэлы виновной в разжигании конфликта в стране, призывает стороны воздержаться от насилия, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

"Радикальная оппозиция в Венесуэле вновь обратилась к силовым методам конфронтации. Вместо мирного урегулирования политических противоречий взят курс на разжигание конфликта, провоцирование нарушений общественного порядка, столкновений с участием вооруженных сил", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве также призвали "отказаться от насилия".

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"Важно избежать беспорядков и кровопролития. Стоящие перед Венесуэлой проблемы должны разрешаться посредством ответственного переговорного процесса без предварительных условий. Любые действия должны предприниматься исключительно в рамках правового поля, в четком соответствии с Конституцией и без деструктивного вмешательства извне", - сказано в заявлении.

Кроме того, Москва призывает международное сообщество и в особенности соседей Венесуэлы заявить своей приверженности международному праву и поддержать мирное развитие ситуации в стране.

"Подтверждаем принципиальную позицию в пользу политических, цивилизованных путей разрешения внутренних разногласий самими гражданами Венесуэлы. Обращаемся ко всем членам международного сообщества, включая ближайших соседей этой страны, с призывом подтвердить приверженность Уставу ООН, нормам и принципам международного права, поддержать возвращение Венесуэлы на путь стабильного и поступательного развития через диалог всех ответственных политических сил страны", - говорится в комментарии МИД в связи с последним развитием событий.

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Также в ведомстве подчеркнули особую важность объективного освещения развития венесуэльских событий. "СМИ не должны множить фейки, превращаться в послушный инструмент ангажированных политических сил, нацеленных на эскалацию напряженности в Венесуэле", - говорится в документе.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.