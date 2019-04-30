Медики из США научились диагностировать синдром хронической усталости

СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Американские ученые разработали первый медицинский тест, способный надежно определить, страдает ли человек от синдрома хронической усталости, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал PNAS.

"Эту болезнь часто считают выдумкой. Когда доктора отправляют пациентов с подобными жалобами на проверку крови, почек, печени и сердца, они всегда оказываются здоровыми. Проблема заключается в том, что они искали болезнь не там, где нужно, или делали это недостаточно хорошо", — рассказывает Рон Дэвис из Стэнфордского университета.

В последнее время медики регистрируют заметный рост числа больных, страдающих от синдрома хронической усталости. В основном пациенты страдают от общего набора симптомов, в том числе частых спазмов, бессонницы, усталости и головных болей. Ранее ученым не удавалось выявить основную причину развития этого синдрома, и многие медики начали полагать, что он носит психологический характер.

© Foto / Depositphotos / AntonioGuillemF Усталость — это болезнь: какие у нее симптомы и как с ней бороться

Относительно недавно ученые обнаружили признаки того, что эта "странная" болезнь все же существует и развивается благодаря "заклиниванию" нервной системы в режиме постоянного "чрезвычайного положения", из-за которого в организме развиваются воспалительные процессы, затрагивающие в том числе и спинной мозг.

Два года назад микробиологи из Стэнфорда доказали, что синдром хронической усталости действительно существует, и выделили ряд сигнальных молекул, указывающих на наличие воспалительных процессов именно такого типа. Дэвис и его команда воспользовались наработками коллег для того, чтобы "вычислить" однозначные признаки развития СХУ и создания первого диагностического теста на эту болезнь.

Китайцы взяли под контроль эмоциональное состояние сотрудников>>

В этом им помогло простое наблюдение – все клетки пациентов с синдромом хронической усталости, в силу присутствия этого набора молекул в их организме, гораздо хуже реагируют на различные источники стресса, чем тельца здоровых людей. Его источником, к примеру, может послужить внезапное повышение концентрации соли в крови или резкий рост температуры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Как избежать синдрома хронической усталости: советы врача

Эти изменения, как отмечают ученые, можно отследить, погрузив несколько десятков микроэлектродов в питательную среду и проследив за тем, как изменится ее сопротивление при появлении соли в ней. Соответственно, чем больше меняется этот параметр, тем сильнее клетки реагируют на источник стресса, что позволяет диагностировать синдром хронической усталости и даже замерять его остроту.

Руководствуясь этой идеей, Дэвис и его коллеги собрали экспериментальный прототип подобного "детектора СХУ" и проверили его работу на двух десятках здоровых и больных людей, в том числе на сыне самого ученого, страдающего от очень острой формы болезни уже более десяти лет.

Выспался - жизнь прекрасна>>

Как показали эти замеры, подобная система работала фактически со 100% надежностью – сопротивление крови резко выросло при добавлении соли у всех пациентов с синдромом хронической усталости, и почти не поменялось у всех здоровых добровольцев. Различия в сопротивлении между больными, в свою очередь, соответствовали степени тяжести СХУ.

"Мы не можем точно сказать, почему поведение клеток и плазмы крови меняется подобным образом, и что вообще происходит в них. Тем не менее, результат на лицо – иммунные клетки здоровых и больных добровольцев ведут себя по-разному, и теперь синдром хронической усталости нельзя просто назвать выдумкой последних", — продолжает Дэвис.

Несмотря на отсутствие четкого понимания того, что именно меняется в работе клеток, сейчас ученые предполагают, что развитие хронического воспаления нарушает работу ферментов, участвующих в перекачке различных ионов через мембраны клеток. Эти сбои, в свою очередь, не только мешают их работе, но и приводят к развитию воспаления и всех остальных симптомов СХУ, заключают стэнфордские медики.