Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который в апреле лишился политического убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, приговорили к 50 неделям тюрьмы за то, что он нарушил условия освобождения под залог.

СУХУМ, 1 мая – Sputnik. Суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог, сообщает РИА Новости.

"Вы не сдались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание. <…> У вас был выбор, и я отвергаю все доводы о смягчении наказания", — сказала судья Дебора Тейлор, оглашая приговор.

Она добавила, что нарушение Ассанжем условий выхода под залог находится "за пределами самых серьезных из предъявленных ему обвинений".

"Вы не явились в суд, скрывшись в посольстве Эквадора. Эта страна предоставила вам политическое убежище, а потом отказала в нем. <…> Вы не оспорили прежние решения суда. Ваши действия были направлены на противодействие или затягивание правосудия. Я считаю, что вы совершили серьезное нарушение. Находясь в посольстве, вы по собственной инициативе отказывались предоставлять британским властям доступ к себе", — продолжила судья.

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Она отметила, что серьезность правонарушения приближает срок Ассанжа к максимальному, который составляет 12 месяцев. Однако максимальное наказание судья все же не назначила, поскольку основатель WikiLeaks передал ей письмо с извинениями.

WikiLeaks назвала приговор "столь же шокирующим, сколь и мстительным".

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж получил известность после разоблачительных публикаций, в которых, в частности, говорилось о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере Гуантанамо.

В 2010 году, после того как им заинтересовались американские власти, основатель WikiLeaks приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Ассанж отрицал эти обвинения, утверждая, что все происходило по взаимному согласию, а женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции.

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Шведский суд объявил Ассанжа в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но затем отпустили под залог. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.

Однако несколько недель назад Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища из-за "неуважительного и агрессивного поведения" и неоднократных нарушений международных договоров. Одиннадцатого апреля Ассанжа арестовала британская полиция.