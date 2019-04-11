"Величайшее предательство": что сделают с Ассанжем

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, задержанный в Лондоне, не признал себя виновным в суде по обвинению в отказе сдаться полиции.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Власти Эквадора лишили Джулиана Ассанжа убежища в лондонском посольстве. Основатель WikiLeaks задержан британской полицией, и это уже назвали самым большим предательством в истории Эквадора. За что мстят Ассанжу и что его ждет, разбиралось Софья Мельничук в материале для РИА Новости.

Вынесли из посольства

Программист и журналист из Австралии Джулиан Ассанж приобрел широкую известность после того, как в 2010 году основанный им сайт WikiLeaks опубликовал секретные документы Госдепартамента США, а также материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане.

© REUTERS / Henry Nicholls Суд оставил Ассанжа под арестом

Но узнать того, кого полицейские, поддерживая под руки, выводили из здания, было довольно сложно. Ассанж отпустил бороду и совсем не был похож на энергичного мужчину, каким до сих пор представал на фотографиях.

По словам эквадорского президента Ленина Морено, в убежище Ассанжу было отказано из-за неоднократного нарушения им международных конвенций.

Ожидается, что в полицейском участке в центре Лондона он пробудет до тех пор, пока не предстанет в Вестминстерском магистратском суде.

Почему президента Эквадора обвиняют в предательстве

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал решение нынешнего правительства самым большим предательством в истории страны. "То, что Морено сделал, — это преступление, которое человечество никогда не забудет", — заявил Корреа.

Лондон, напротив, поблагодарил Морено. В британском МИД считают, что справедливость восторжествовала. У представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой другое мнение. "Рука "демократии" сжимает горло свободе", — отметила она. В Кремле выразили надежду, что права арестованного будут соблюдены.

© Видео RUPTLY Опубликовано видео задержания Джулиана Ассанжа в Лондоне

Эквадор укрывал Ассанжа, потому что бывший президент придерживался левоцентристских взглядов, критиковал политику США и приветствовал публикацию WikiLeaks секретных документов о войнах в Ираке и в Афганистане. Еще до того как интернет-активисту понадобилось убежище, он успел лично познакомиться с Корреа: брал у него интервью для канала Russia Today.

Однако в 2017 году власть в Эквадоре сменилась, страна взяла курс на сближение с США. Новый президент назвал Ассанжа "камнем в ботинке" и сразу дал понять, что его пребывание на территории посольства не затянется.

По мнению Корреа, момент истины наступил в конце июня прошлого года, когда в Эквадор с визитом прибыл вице-президент США Майкл Пенс. Тогда все и решили. "Можете не сомневаться: Ленин — просто лицемер. Он уже договорился с американцами о судьбе Ассанжа. А теперь пробует сделать так, чтобы мы проглотили пилюлю, говоря, что Эквадор якобы продолжает диалог", — заявил Корреа в интервью каналу Russia Today.

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Как Ассанж наживал новых врагов

За день до ареста главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнссон рассказал, что за Ассанжем велась тотальная слежка. "WikiLeaks раскрыл масштабную шпионскую операцию в отношении Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора", — отметил он. По его данным, вокруг Ассанжа понаставили камер и диктофонов, а полученные сведения передавались администрации Дональда Трампа.

Храфнссон уточнил, что Ассанжа собирались выдворить из посольства неделей раньше. Этого не произошло только потому, что WikiLeaks обнародовал данную информацию. О планах властей Эквадора порталу сообщил высокопоставленный источник, однако глава эквадорского МИД Хосе Валенсия опроверг слухи.

Выдворению Ассанжа предшествовал коррупционный скандал вокруг Морено. В феврале WikiLeaks опубликовал пакет бумаг INA Papers, где прослеживались операции офшорной компании INA Investment, основанной братом эквадорского лидера. В Кито заявили, что это заговор Ассанжа с венесуэльским президентом Николасом Мадуро и бывшим главой Эквадора Рафаэлем Корреа с целью свергнуть Морено.

© Sputnik / Александр Натрускин Симоньян: Ассанж - главный журналист нашей эпохи

В начале апреля Морено пожаловался на поведение Ассанжа в лондонской миссии Эквадора. "Мы должны защитить жизнь господина Ассанжа, но он уже перешел все границы в смысле нарушения соглашения, к которому мы с ним пришли, — заявил президент. — Это не значит, что он не может свободно говорить, но он не может лгать и заниматься хакерством". При этом еще в феврале прошлого года стало известно, что Ассанжа в посольстве лишили возможности взаимодействовать с внешним миром, в частности ему отключили доступ в интернет.

Почему Швеция прекратила преследование Ассанжа

В конце прошлого года западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Ассанжу предъявят обвинения в США. Официально это так и не подтвердили, однако именно из-за позиции Вашингтона Ассанжу пришлось укрыться в эквадорском посольстве шесть лет назад.

Швеция же в мае 2017-го прекратила расследование двух дел об изнасиловании, в которых обвиняли основателя портала. Ассанж потребовал от правительства страны компенсацию судебных издержек в размере 900 тысяч евро.

Ранее, в 2015 году, шведская прокуратура также сняла с него три обвинения за истечением срока давности.

© REUTERS / Peter Nicholls Автомобиль полиции у здания посольства Эквадора в Лондоне, Великобритания

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Куда привело расследование дела об изнасиловании

Ассанж прибыл в Швецию летом 2010 года, надеясь получить защиту от американских властей. Но попал под следствие по делу об изнасиловании. В ноябре 2010-го в Стокгольме выдали ордер на его арест, Ассанжа объявили в международный розыск. Его задержали в Лондоне, однако вскоре выпустили под залог в 240 тысяч фунтов.

В феврале 2011-го британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, после чего последовал ряд успешных для основателя WikiLeaks апелляций.

Британские власти поместили его домашний арест перед тем, как принять решение об экстрадиции в Швецию. Нарушив данное властям обещание, Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора, которое и было ему предоставлено. С тех пор Великобритания имеет собственные претензии к основателю WikiLeaks.

Что теперь ждет Ассанжа

Как сообщили в полиции, мужчину повторно арестовали по запросу США об экстрадиции за публикацию засекреченных документов. В то же время заместитель главы британского МИД Алан Дункан заявил, что Ассанжа не вышлют в Соединенные Штаты, в случае если ему там будет грозить смертная казнь.

В Великобритании Ассанж, скорее всего, предстанет перед судом во второй половине дня 11 апреля. Об этом говорится на странице WikiLeaks в Twitter. Вероятно, британские власти будут добиваться максимального срока заключения в 12 месяцев, сообщила мать мужчины со ссылкой на его адвоката.

В то же время прокуратура Швеции рассматривает возможность возобновления расследования по обвинению в изнасиловании. Адвокат Элизабет Масси Фритц, представлявшая интересы пострадавшей, будет этого добиваться.

"Я и моя клиентка только что получили новость о том, что Ассанж задержан. Наконец случилось то, чего мы ждали и на что надеялись последние семь лет. Мы намерены сделать все, чтобы прокуратура возобновила расследование, чтобы Ассанж был передан Швеции и предстал перед судом по обвинению в изнасиловании", — заявила Фритц в четверг газете Expressen.