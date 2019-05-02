Власти Венесуэлы объявиле о "великом плане изменений" в стране

Власти Венесуэлы заявили о провале попытки очередного госпереворота и объявили о принятии специального плана изменений дел в стране.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки, сообщает РИА Новости.

"На бога надейся, а с планом – меняйся. На бога надейся – а с планом исправляйся. Великий план перемен и исправлений, возникший из народной мудрости", - сказал Мадуро.

Он призвал Боливарианский конгресс народов Венесуэлы, объединяющий более 80 социальных организаций страны, провести специальную сессию, чтобы подготовленные им предложения были приняты 4-5 мая во время специальных дней диалога. К этому же он призвал Единую социалистическую партию Венесуэлы и объединение "Великий патриотический полюс".

Во вторник 30 апреля оппозиционные силы страны попыталась совершить госпереворот в Венесуэле. Ее лидер Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Гуаидо призвал народ выйти на улицы и пообещал поддержку со стороны военных. Он объявил о "начале завершающей фазы операции "Свобода", направленной на свержение законных властей.

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Президент и глава минобороны страны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти страны сообщили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование произошедшего.