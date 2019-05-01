Новый виток: столкновения сторонников Гуаидо с военными в Каракасе

В Каракасе проходят столкновения вблизи авиабазы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Сторонники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом страны, вступили в силовое противостояние с военными, поддерживающими главу государства Николаса Мадуро.

Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.

© AFP 2019 / MATIAS DELACROIX МИД России: оппозиция взяла курс на разжигание конфликта в Венесуэле

Москва призывала международное сообщество и в особенности соседей Венесуэлы заявить своей приверженности международному праву и поддержать мирное развитие ситуации в стране.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Гуаидо анонсировал начало финальной фазы операции "Свобода">>

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.