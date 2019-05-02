Экс-консул Эквадора: процесс над Ассанжем создаст прецендент в журналистике

Решение, которое будет принято в ходе судебного процесса в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, создаст прецедент для свободы слова, заявил бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Решение по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа создаст прецедент для свободы слова и журналистики, заявил РИА Новости бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес.

"Очень важно то, что решается в ходе этого процесса, не только для судьбы журналиста Ассанжа, а также тем, что это создаст прецедент для свободы слова и для любого журналиста в мире; США хотят экстрадиции человека, который не является американцем, который ничего не публиковал в этой стране, просто потому, что им не нравится то, что он написал", - заявил Нарваес.

Он также предположил, что процесс экстрадиции будет продолжительным, потому что поставит на карту надежность британской судебной системы.

Нарваес добавил, что, "к сожалению, Ассанж не защищен ни государствами, ни правительствами, его защищает только гражданское общество".

В среду 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

Ранее британский суд постановил, что процедура экстрадиции может начаться только после предоставления США полного пакета документов по делу Ассанжа и изучения их содержания. На слушаниях 11 апреля судья признал, что процесс экстрадиции будет долгим, а адвокаты подсудимого заявили, что будут за него бороться.