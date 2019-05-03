Россия стала мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Подчеркивается, что Россия, скупая золото, планирует снизить свою зависимость от американского доллара на случай расширения санкций со стороны США.

CУХУМ, 3 мая – Sputnik. Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, передает РИА Новости со ссылкой на Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

По данным World Gold Council, Россия в первом квартале 2019 года купила 55,3 тонны золота, а общий объем золотого запаса страны составил более 2168 тонн, что достигает 19 процентов общей суммы государственных резервов. В 2018 году Россия приобрела 274,3 тонны золота.

На втором месте расположился центробанк Китая, который также стремиться дифференцировать свои активы, стремясь к отказу от американского доллара на фоне усложнившихся отношений с Вашингтоном.

В число самых активных покупателей золота в начале 2019 года также вошли Турция, Казахстан, Эквадор, Катар и Колумбия.

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В целом мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за отчетный период - 145,5 тонн золота, что на 68 процентов больше, чем в начале 2018 года.

Закупки золота Россией © Sputnik / Павел Лисицын Доходные слитки: Банк России заработал миллиарды на золоте

Банк России за прошлый год нарастил резервы монетарного золота на 14,9 процента, или почти на 275 тонн — до 67,9 миллиона унций (более двух тысяч тонн). В течение года он регулярно закупал его для пополнения золотовалютных резервов, в частности, приобретя в декабре 9,3 тонны.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что регулятор ведет политику по диверсификации вложений международных резервов, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические. Так, например, в прошлом году после введения Вашингтоном антироссийских ЦБ начал распродавать американские гособлигации. К началу осени 2018 года вложения, которые в 2010 году составляли 176 миллиардов долларов, сократились до 14 миллиардов.