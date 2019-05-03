Поговорить о свободе: Симоньян предложила провести акцию поддержки Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее назвала ситуацию с содержанием под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского беспрецедентной с точки зрения международного права.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян во Всемирный день свободы печати предложила всем, поддерживающим арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, поговорить о свободе слова 15 мая у посольства Украины в Москве, передает РИА Новости.

Ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года, отмечается Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day), который способствует повышению информированности общества о нарушениях свободы печати и напоминает о том, что в десятках стран мира СМИ подвергаются цензуре, штрафам, насильственным закрытиям или остановке деятельности, а журналисты, редакторы и издатели становятся жертвами преследований, нападений, незаконных арестов и даже убийств.

"Давайте поговорим о свободе слова 15 мая в 10:00 у посольства Украины в Москве. Ждем всех, кто готов поддержать Кирилла Вышинского", - сказала Симоньян.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

© Sputnik / Стрингер В чем меня обвиняют

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Москалькова о деле Вышинского: надежда на здравый смысл Зеленского>>

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.