СПЧ России обратится к Зеленскому по делу Вышинского

Ранее российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила надежду, что с изменением власти на Украине дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет прекращено.

СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит обращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказал директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод, передает РИА Новости.

По мнению Брода, Всемирный день свободы печати - хороший повод вспомнить о том, в каком состоянии пребывает сейчас пресса в России и как защищены права российских журналистов за рубежом.

"В том, что касается защиты прав российских журналистов за рубежом, ситуация усугубляется. За последние пять лет можно привести сотни примеров нарушения прав российских журналистов на Украине, в странах Балтии и в других европейских государствах, в США, которые связаны с необоснованными депортациями журналистов, ограничением их деятельности, необоснованными обысками в представительствах российских СМИ, арестом счетов, сознательной дискредитацией российских СМИ со стороны официальных кругов", - сказал Брод.

Он также отметил, что за последнее время были заведены несколько знаковых дел, в том числе дело Кирилла Вышинского, а обвиняемые содержатся в недопустимых условиях, порой им не оказывают медицинскую помощь.

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"Несмотря на обращения министерства иностранных дел, уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой, СПЧ, нарушения прав Кирилла Вышинского и ряда его коллег продолжаются, мы практически не видим реакцию международных правозащитных организаций и тем более руководства ряда европейских стран", - подчеркнул Брод.

Поэтому комиссия по международному сотрудничеству СПЧ собирается обратиться к победившему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на дело Кирилла Вышинского, резюмировал Брод.

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Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.